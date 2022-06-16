Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень
Решили посмотреть на зверства рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень Киевской области, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые оставила после себя российская армия.
Естественно, лидеры Франции, Германии и Италии находятся в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов различных изданий. Ранее Макрон заявил, что эта поездка входит в планы делегации:
"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершены убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень".
Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
Avrupa liderleri Irpin'de— Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) June 16, 2022
Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi, Kiev'in hemen batısındaki bölgeye trenle geldi. Liderlere büyük bir gazeteci ordusu eşlik ediyor. pic.twitter.com/zD9OV7G1Q3
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