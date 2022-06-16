Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень Киевской области, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые оставила после себя российская армия.

Естественно, лидеры Франции, Германии и Италии находятся в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов различных изданий. Ранее Макрон заявил, что эта поездка входит в планы делегации:

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершены убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень".

Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022