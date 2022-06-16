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Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень

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Решили посмотреть на зверства рф

Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень Киевской области, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые оставила после себя российская армия.

Читайте такжеНе только Макрон, Шольц и Драги. Также в Украину приехали президент Румынии и прокурор суда в Гааге

Естественно, лидеры Франции, Германии и Италии находятся в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов различных изданий. Ранее Макрон заявил, что эта поездка входит в планы делегации:

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершены убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень".

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В статье: Ирпень война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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