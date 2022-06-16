Резников: Украина будет освобождать все свои территории, включая Крым

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что новое вооружение, предоставляемое западными партнерами, позволит Украине вернуть оккупированную территорию, включая Крым.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом», - отметил министр.

По его словам, первым шагом станет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. На втором этапе, подчеркнул Резников, будет изгнание российских войск на позиции перед вторжением 24 февраля.

Только на 3-м этапе будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освободить территории, в частности, Крым", - цитирует CNN Резникова.

На вопрос, не спровоцирует ли еще больше россию попытка вернуть Крым военными средствами, Резников ответил, что это не имеет значения. «Не важно. Потому что они увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они увидят это и в Мариуполе…», - сказал министр обороны Украины.

Заявление Резникова прозвучало на фоне очередной встречи министров обороны стран-партнеров Украины, по итогам которой стало известно, что ВСУ получат дополнительно РСЗО, артиллерию и вертолеты.