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Больше, чем запрашивали. Генерал Милли – о якобы недостаточной военной помощи для ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Залужный предоставил списки

Больше, чем запрашивали. Генерал Милли – о якобы недостаточной военной помощи для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ответил на критику о недостаточном количестве военной помощи, которую Запад предоставляет Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Журналист: Украина публично запросила длинный список вооружений, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 реактивных систем залпового огня. Вы неоднократно подчеркивали, что помощь США должна исходить из потребностей Украины. И с учетом этого, не думаете ли вы, что этот последний пакет даст Украине слишком мало и это будет слишком поздно?

Генерал Милли: Я не знаю, откуда такие цифры, но я разговаривал с генералом Залужным, и мы получили списки. Это официальные запросы их министерства обороны. Они запросили 10 артиллерийских дивизионов. Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, я бы сказал, 97 000 противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков; они получили 237 танков. Запросили 100 БМП; у них больше 300. Мы поставили, грубо говоря, около 1600 ЗРК и около 60 тысяч снарядов ПВО. Когда я говорю "мы", я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских систем. Либо реактивная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. Всего совершено 383 выстрела и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный Марк Милли
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Источник:
defense.gov

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Комментарии (1)
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ukrop08
16.06.2022 в 14:54
пудрить мозги уже начали и за океаном. похоже дело шольца живет.
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