Правительство Великобритании в четверг, 16 июня, объявило о введении санкции против главы русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченной по правам ребенка в россии Марии Львовой-Беловой и ряда других приспешников путина.

Британия обвиняет Львову-Белову в том, что она позволила насильственно вывезти две тысячи уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей и организовать новую политику для содействия их принудительному усыновлению в россии.

Патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку нападения на Украину.

В санкционный список также попали четверо военных полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады, подразделения которой, как известно, убивали, насиловали и истязали мирных жителей Бучи; члены так называемого «Комитета спасения за мир и порядок» – организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области (в него входят коллаборанты Сальдо и Стремоусов); а также организации, ответственной за поставку деталей для самолетов Вооруженных сил Мьянмы.

Санкции предполагают замораживание активов, ограничения для граждан Британии вести бизнес с подсанкционными лицами и запрет на поездки в Британию.