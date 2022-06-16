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Британия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла и уполномоченной по правам ребенка в рф

Общие новости
(2 голосов)

А также против командиров, совершавших преступления в Буче

Британия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла и уполномоченной по правам ребенка в рф

фото из свободных источников

Новина українською

Правительство Великобритании в четверг, 16 июня, объявило о введении санкции против главы русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченной по правам ребенка в россии Марии Львовой-Беловой и ряда других приспешников путина.

Британия обвиняет Львову-Белову в том, что она позволила насильственно вывезти две тысячи уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей и организовать новую политику для содействия их принудительному усыновлению в россии.

Патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку нападения на Украину.

В санкционный список также попали четверо военных полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады, подразделения которой, как известно, убивали, насиловали и истязали мирных жителей Бучи; члены так называемого «Комитета спасения за мир и порядок» – организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области (в него входят коллаборанты Сальдо и Стремоусов); а также организации, ответственной за поставку деталей для самолетов Вооруженных сил Мьянмы.

Санкции предполагают замораживание активов, ограничения для граждан Британии вести бизнес с подсанкционными лицами и запрет на поездки в Британию.

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В статье: санкции война с Россией
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
16.06.2022 в 14:27
Не зрозуміло, але якщо треба - так треба
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