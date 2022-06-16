Глава ДНР планирует возродить "настоящий" Шахтер в Донецке в 2023 году

Главарь террористов ДНР денис пушилин сообщил, что возрождение "настоящего" "Шахтера" планируется в 2023 году.

"Контактов с рфс пока не устанавливали, но то, что желание в плане того, что в Донецке настоящий "Шахтер", донецкий "Шахтер" должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причем этот вопрос пользуется очень серьезной поддержкой населения Донбасса.

По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз", - сказал он.