Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия

Начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли, общаясь с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что российская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.

"россияне потеряли, вероятно, где-то от 20 до 30 процентов своей бронетехники. Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически – и огнем, и маневром. И это важно".

Марк Элекзандер Милли – генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее – 39-й глава штаба Армии США.