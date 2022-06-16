Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия
Огромная цифра
Getty Images / Global Images Ukraine
Начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли, общаясь с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что российская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.
"россияне потеряли, вероятно, где-то от 20 до 30 процентов своей бронетехники. Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически – и огнем, и маневром. И это важно".
Марк Элекзандер Милли – генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее – 39-й глава штаба Армии США.
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Источник:defense.gov
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