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Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия

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Огромная цифра

Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия

Getty Images / Global Images Ukraine

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Начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли, общаясь с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что российская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.

"россияне потеряли, вероятно, где-то от 20 до 30 процентов своей бронетехники. Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически – и огнем, и маневром. И это важно".

Марк Элекзандер Милли – генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее – 39-й глава штаба Армии США.

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В статье: война с Россией Марк Милли
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Источник:
defense.gov

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