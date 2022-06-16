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Американская УПЦ собрала 2,2 млн долларов на помощь Украине

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Деньги пошли на нужды военных и переселенцев

Американская УПЦ собрала 2,2 млн долларов на помощь Украине

Фото: uocofusa.org

Новина українською

Украинская православная церковь США отчиталась о проведенной за месяцы войны с россией благотворительной работе.

В общей сложности прихожане церкви собрали 2,195,472 доллара, которые были потрачены на различные гуманитарные проекты - прежде всего, для переселенцев, и в меньшей степени для ВСУ.

В частности, были приобретены 27 автомобилей скорой помощи, мобильные обогреватели для солдат; еда, лекарства, белье и другие вещи первой необходимости для лагерей беженцев; профинансирована покупка 11,000 пасхальных корзин для военных, летний лагерь для 100 раненых солдат в Турции и прочее.

УПЦ США была основана за океаном выходцами из Украины в 1915 году. Она подчиняется напрямую Вселенскому патриарху.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УПЦ США

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