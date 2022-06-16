Генштаб: Россия привлекла к широкомасштабной агрессии против Украины около 330 тыс. человек

РФ привлекла к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины около 330 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тыс. человек, из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, они сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований. При этом, с учетом воздушного и морского компонента, группировка войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих", - сказал Громов на брифинге в четверг.

По его словам, кроме этого, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью свыше 80 тыс. человек, боевые армейские системы – до 7 тыс. человек, федеральная служба войск национальной гвардии – до 18 тыс. человек, а также частные военные компании - до 8 тыс. человек.