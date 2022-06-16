На россии наказали генерала, державшего солдат в Чернобыльской зоне
Да еще и отличился возле Изюма
На россии с должности заместителя командующего Восточного военного округа был снят генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Как сообщает журналист Роман Цымбалюк, Носулев поплатился за то, что через него около полутысячи оккупантов получили облучение радиацией в зоне Чернобыльской атомной электростанции.
"Михаил Яковлевич, по его же словам, - "мастер спорта по накрыванию столов". Благодаря этому ему удалось дослужиться до звания генерал-лейтенанта и получить большое количество наград. Однако теперь Носулеву не до столов, поскольку на него заведено уголовное дело по его деятельности в должности", - написал Цымбалюк в своем Телеграмм-канале.
Также известно, что Носулев успел покомандовать россиянами и на Изюмском направлении, где тяжелые потери понесла 35-я общевойсковая армия России.
"Личный состав Восточного военного округа рад штатным изменениям в командовании, но опасается, что место одного недоумка займет другой", - с сарказмом указал Цымбалюк.
Напомним, еще в марте сообщалось о снятии с должностей командующих 1-й танковой, 6-й общевойсковой и 58-й общевойсковой армий рф.
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