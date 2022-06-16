Россияне совершили авиаудар по Лисичанску. Погибло как минимум трое мирных жителей
Еще семеро ранено
фото из свободных источников
Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.
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