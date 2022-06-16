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Россияне совершили авиаудар по Лисичанску. Погибло как минимум трое мирных жителей

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Еще семеро ранено

Россияне совершили авиаудар по Лисичанску. Погибло как минимум трое мирных жителей

фото из свободных источников

Новина українською

Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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