Резников: Россияне планировали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения
Также россияне ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы
Фото: The Japan Times
Российские военные ожидали, что Киев падет в течение 12 часов после начала вторжения 24 февраля.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
По его словам, у погибшего во время вторжения российского военного был найден документ, в котором указывались российские военные цели.
"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", - отметил Резников.
Министр обороны добавил, что россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы.
"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира также были наивны. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - сказал Резников.
По его словам, только после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали давать Украине более тяжелое вооружение.
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