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Резников: Россияне планировали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения

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Также россияне ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы

Резников: Россияне планировали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения

Фото: The Japan Times

Новина українською

Российские военные ожидали, что Киев падет в течение 12 часов после начала вторжения 24 февраля.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, у погибшего во время вторжения российского военного был найден документ, в котором указывались российские военные цели.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", - отметил Резников.

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Министр обороны добавил, что россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира также были наивны. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - сказал Резников.

По его словам, только после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали давать Украине более тяжелое вооружение.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Комментарии (1)
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bato38
16.06.2022 в 18:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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