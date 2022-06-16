Резников: Россияне планировали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения

Российские военные ожидали, что Киев падет в течение 12 часов после начала вторжения 24 февраля.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, у погибшего во время вторжения российского военного был найден документ, в котором указывались российские военные цели.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", - отметил Резников.

Министр обороны добавил, что россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира также были наивны. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - сказал Резников.

По его словам, только после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали давать Украине более тяжелое вооружение.