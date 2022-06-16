Суд запретил "Партию Шария"
Рассмотрение запрета партии ОПЗЖ суд перенес на 20 июня
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Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария - это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке, сообщает рух "Чесно".
Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию, которая и стала результативной.
Впервые СБУ потребовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад.
Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.
Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.
В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.
5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.
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