Минобороны начало поставлять зимнюю одежду в войска
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр
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Министерство обороны продолжает обеспечивать вооруженные силы одеждой, бронежилетами и шлемами, и уже снабжает войска зимней одеждой, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Об этом Маляр заявила на брифинге 16 июня, ее слова передает Украинская правда.
"Об обеспечении ВСУ – с 8 по 15 июня Минобороны передало более 33 тысяч бронежилетов, более 19 тысяч шлемов, 13,5 тысяч пар обуви и более 22 тысяч комплектов костюмов полевых.
И напомню, что мы уже осуществляем поставки зимней одежды, которая также уже поступает в войска", - сказала Маляр.
По ее словам, в ближайшее время ожидают еще 21 тысячу бронежилетов и 5 тысяч шлемов – этот товар уже отгружен поставщиком и уже на пути в ВСУ.
Замминистра отметила, что за первую половину июня Минобороны уже передало ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и 27 тысяч шлемов.
"Сосредоточиваемся на том, чтобы держать планку в поставках, и на том, чтобы в резерве были средства защиты не менее, чем на 2 бригады, чтобы, когда подразделения корпуса резерва заканчивали подготовку, то для них уже была броня", – пояснила Маляр.
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