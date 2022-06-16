Twitter заблокировал аккаунт Рогозина, который грозился "покончить с Украиной"

Администрация Twitter требует от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы тот удалил сообщение, в котором призывал россиян "покончить с Украиной".

Дословно твит: "Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам.

Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".