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Twitter заблокировал аккаунт Рогозина, который грозился "покончить с Украиной"

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Видимо, снова проделки проклятого Илона Маска

Twitter заблокировал аккаунт Рогозина, который грозился "покончить с Украиной"

фото из свободных источников

Новина українською

Администрация Twitter требует от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы тот удалил сообщение, в котором призывал россиян "покончить с Украиной".

Дословно твит: "Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам.

Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".

Позже в Телеграм Рогозин написал:

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"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду.

К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".

Напомним, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск находится в процессе покупки Twitter. Он обязался вложить в данную покупку $33,5 млрд.

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В статье: война с Россией
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