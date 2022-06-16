Twitter заблокировал аккаунт Рогозина, который грозился "покончить с Украиной"
Видимо, снова проделки проклятого Илона Маска
фото из свободных источников
Администрация Twitter требует от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы тот удалил сообщение, в котором призывал россиян "покончить с Украиной".
Дословно твит: "Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам.
Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".
Позже в Телеграм Рогозин написал:
"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду.
К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".
Напомним, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск находится в процессе покупки Twitter. Он обязался вложить в данную покупку $33,5 млрд.
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