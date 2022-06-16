"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим" - Ермак прокомментировал встречу европейских лидеров в Киеве
Первые комментарии из Офиса президента
t.me/ermaka2022
Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России, а Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.
Об этом после встречи заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции", - написал Ермак.
Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств "полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака".
Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.
"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", – подытожил глава ОПУ.
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