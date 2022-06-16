  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Европа сегодня вместе с Украиной. Победим" - Ермак прокомментировал встречу европейских лидеров в Киеве
В тренде

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим" - Ермак прокомментировал встречу европейских лидеров в Киеве

Общие новости
(1 голосов)

Первые комментарии из Офиса президента

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим" - Ермак прокомментировал встречу европейских лидеров в Киеве

t.me/ermaka2022

Новина українською

Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России, а Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.

Об этом после встречи заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции", - написал Ермак.

Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств "полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака".

Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", – подытожил глава ОПУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде