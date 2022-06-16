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Макрон объявил в Киеве, что Франция поставит Украине еще 6 САУ Цезарь

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Французский лидер посетил Киев не с пустыми руками

Макрон объявил в Киеве, что Франция поставит Украине еще 6 САУ Цезарь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Франции, который в четверг, 16 июня, приехал в Киев вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, заявил, что его страна поставит Украине еще шесть дополнительных 155-мм артиллерийских установок Caesar (Цезарь).

Отметим, что Франция уже поставляли 12 этих установок Украинской Армии и они успешно выполняют работу на фронте.

Макрон объявил в Киеве, что Франция поставит Украине еще 6 САУ Цезарь - изображение 1

Как известно, "Caesar" дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине три реактивные установки залпового огня MARS II. В то же время к концу июня должны прибыть американские установки HIMARS, украинские военные уже завершили обучение по их использованию.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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