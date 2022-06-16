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За войну в Украине ответственен Путин - генсек НАТО ответил Папе Римскому

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Йенс Столтенберг разложил все по полочкам

За войну в Украине ответственен Путин - генсек НАТО ответил Папе Римскому

Фото: ИА Regnum

Новина українською

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована", сообщает УНИАН.

"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.

"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.

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В статье: Владимир Путин Папа Римский война с Россией Йенс Столтенберг
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Источник:
УНИАН

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