За войну в Украине ответственен Путин - генсек НАТО ответил Папе Римскому
Йенс Столтенберг разложил все по полочкам
Фото: ИА Regnum
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "
"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.
"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.
Популярное сейчас
- На россии наказали генерала, державшего солдат в Чернобыльской зоне
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- "Ближайшие недели будут тяжелыми". Макрон и Шольц сделали первые заявления в Киеве
- Разведданные для ударов США тоже предоставят. ВСУ заканчивают обучение на американских HIMARS
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов