Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Интерфакс-Украина.

"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.