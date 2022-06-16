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Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Общие новости
(1 голосов)

Серьезные заявление после встречи европейских лидеров в Киеве

Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Интерфакс-Украина.

"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
16.06.2022 в 19:00
А яка падлюка не пiдтримує?
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