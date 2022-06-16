Воины 231-го батальона ТрО из ПЗРК на Запорожском направлении сбили Ми-24 оккупантов. ВIДЕО
Очередной "крокодил" долетался
Getty Images/Global Images Ukraine
Бойцы 231-го батальона ТрО из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожили российский боевой вертолет.
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Вертолет Ми-24 был сбит на Запорожском направлении.
Ми-24 — советский/российский ударный вертолёт, по неофициальному названию — "Крокодил".
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