Зеленский - европейским лидерам: Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны

Президет Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эманнуэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьеру Италии Марио Драги и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и ЕС.

Об этом он рассказал на брифинге сторон по итогам встречи 16 июня, слова Зеленского приводит Украинская правда.

"Существует прямая зависимость, чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю... Затронули сегодня (16 июня – ред.) темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны... Государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы и должен начать искать мир, а пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Цель России в этой войне – сломать Украину и таким образом сломать Европу. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы неспособно быть эффективным и что европейские ценности не могут работать для защиты свободы. Мы должны вместе сломать этот сценарий", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сломать планы России поможет кандидатство Украины в ЕС.

По словам Зеленского, в Украине понимают, что путь в ЕС будет длинным, но украинцы готовы работать над этим и заслужили статус кандидата.

Также он озвучил потребности Украины в оружии: "Ожидаем новые поставки, прежде всего, тяжелое вооружение, современную реактивную артиллерию, системы противоракетной обороны и т.д.".

По его словам, каждый день задержки поставки вооружения – это жертвы среди гражданских и военных.