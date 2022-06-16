Оккупанты с 1 сентября мечтают взять под контроль ЗАЭС
Энергоатом говорит, что такое заявление не имеет ничего общего с реальностью
t.me/energoatom_ua
Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений ЗАЭС, что Россия хочет с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль Росатома, сообщает Энергоатом.
Отмечается, что 15 июня один из оккупантов с позывным "Волга" сообщил работникам, что с 1 сентября ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома.
"В очередной раз подчеркиваем – это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством.
Ее временный захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее "Энергоатом" заявил, что на Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.
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