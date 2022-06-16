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Оккупанты с 1 сентября мечтают взять под контроль ЗАЭС

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Энергоатом говорит, что такое заявление не имеет ничего общего с реальностью

Оккупанты с 1 сентября мечтают взять под контроль ЗАЭС

t.me/energoatom_ua

Новина українською

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений ЗАЭС, что Россия хочет с 1 сентября поставить атомную электростанцию ​​под контроль Росатома, сообщает Энергоатом.

Отмечается, что 15 июня один из оккупантов с позывным "Волга" сообщил работникам, что с 1 сентября ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома.

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"В очередной раз подчеркиваем – это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством.

Ее временный захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее "Энергоатом" заявил, что на Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

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В статье: война с Россией
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