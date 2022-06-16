Зеленский: Я не уверен, что в мире есть лидер, который может заставить путина прекратить войну
Заявление президента Украины по итогам встречи европейских лидеров в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в мире есть кто-то, кто может заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну.
"Я не уверен, что в мире есть лидер, который может заставить Путина прекратить войну", - сказал он в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии.
"Я не уверен, что сегодня есть кто-то, кого готов слушать президент России. Мне кажется, он принимает решение, а потом слушает. В режиме "сначала делать, а потом думать" прекратить войну невозможно", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
При этом он подтвердил, что "когда президент Франции говорил с Путиным, у нас был контакт (с президентом Франции – ред.)".
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