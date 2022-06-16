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Шольц: Германия сломала свою государственную традицию - начала предоставлять Украине оружие

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И обещает делать это и в дальнейшем

Шольц: Германия сломала свою государственную традицию - начала предоставлять Украине оружие

Photo – Michael Kappeler (dpa)

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Германия будет предоставлять Украине оружие и в дальнейшем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали предоставлять Украине оружие. И мы будем делать это и в дальнейшем, насколько Украине будет необходимо", – сказал Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг в Киеве. Его слова передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он отметил, что в Германии обучают украинских военных пользовать современным вооружением, в частности самоходными гаубицами и зенитными установками.

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"Мы также пообещали, что предоставим установки IRIS (системы противовоздушной обороны IRIS-T – ИФ), которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Мы также договорились с Соединенными Штатами и Великобританией о том, что будем предоставлять ракетные установки залпового огня", – добавил канцлер Германии.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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