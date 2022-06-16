Кулеба об итогах встречи с европейскими лидерами – оружие, санкции, кандидатство, зерно, переговоры
О каждом пункте – отдельно
фото - ОПУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в фейсбуке подытожил встречу в Киеве Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии.
"Сегодня исторический день для Европы" – с этих слов начал свое выступление на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги.
День был действительно крутой", - написал Кулеба.
Министр телеграфно подвел итоги саммита:
- Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрей Ермак - Майкл Макфол по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут.
- Оружие. Были некоторые новые полезные объявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали.
- Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата на членство в ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат.
- Зерно. Все соглашаются, что доверять россии нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали.
- Переговоры. Гости не принуждали, не склоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну" – показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести.
"Берегите себя. Слава Украине!", – написал Кулеба.
Напомним, что ранее о переговорах с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом рассказал Владимир Зеленский.
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Источник:Дмитро Кулеба
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