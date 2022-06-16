Кулеба об итогах встречи с европейскими лидерами – оружие, санкции, кандидатство, зерно, переговоры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в фейсбуке подытожил встречу в Киеве Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии.

"Сегодня исторический день для Европы" – с этих слов начал свое выступление на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги. День был действительно крутой", - написал Кулеба.

Министр телеграфно подвел итоги саммита:

Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрей Ермак - Майкл Макфол по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут. Оружие. Были некоторые новые полезные объявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали. Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата на членство в ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат. Зерно. Все соглашаются, что доверять россии нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали. Переговоры. Гости не принуждали, не склоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну" – показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести.

"Берегите себя. Слава Украине!", – написал Кулеба.

Напомним, что ранее о переговорах с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом рассказал Владимир Зеленский.