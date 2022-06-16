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Украинская разведка получила полную техническую документацию Крымского моста - документ

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Теперь с документом может ознакомиться каждый желающий

Украинская разведка получила полную техническую документацию Крымского моста - документ

фото из свободных источников

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило техническую документацию "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

Об этом сообщается на странице ГУР в Фейсбуке.

"В ближайшем окружении путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель кремля дмитрий песков утверждает, что военные рф полностью контролируют ситуацию.

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Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что кроме прочего, ГУР имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО Украины

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