Украинская разведка получила полную техническую документацию Крымского моста - документ
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фото из свободных источников
Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило техническую документацию "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".
Об этом сообщается на странице ГУР в Фейсбуке.
"В ближайшем окружении путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель кремля дмитрий песков утверждает, что военные рф полностью контролируют ситуацию.
Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив”, - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кроме прочего, ГУР имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
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