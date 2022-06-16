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Coca-Cola уходит из россии - останавливает и производство и продажу

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На арену выходит "Буратино"

Coca-Cola уходит из россии - останавливает и производство и продажу

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Новина українською

Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola Co.

Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. Когда они иссякнут, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", – заявила компания.

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Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после разрешения Россией полномасштабной войны против Украины. Тогда компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".

В России работает 10 заводов компании.

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В статье: война с Россией
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