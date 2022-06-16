Coca-Cola уходит из россии - останавливает и производство и продажу
На арену выходит "Буратино"
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola Co.
Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. Когда они иссякнут, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", – заявила компания.
Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после разрешения Россией полномасштабной войны против Украины. Тогда компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".
В России работает 10 заводов компании.
Популярное сейчас
- Больше, чем запрашивали. Генерал Милли – о якобы недостаточной военной помощи для ВСУ
- "Ближайшие недели будут тяжелыми". Макрон и Шольц сделали первые заявления в Киеве
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Разведданные для ударов США тоже предоставят. ВСУ заканчивают обучение на американских HIMARS
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО