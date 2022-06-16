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Великобритания выкупила у Бельгии 20 дальнобойных САУ M109, которые передаст Украине

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Британия продолжает действовать

Великобритания выкупила у Бельгии 20 дальнобойных САУ M109, которые передаст Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Великобритания закупила и отремонтировала более 20 дальнобойных самоходных гаубиц M109 у бельгийской оружейной компании, которые она направит в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет "Европейская правда".

"Мы разворачиваем более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые мы закупили на мировом рынке, мы их отремонтировали, и они начинают поступать, и они имеют гораздо большую дальность действия, чем 152-миллиметровые", - сказал министр Sky News.

По его словам, Россия превосходит Украину с точки зрения артиллерийского огня в соотношении 20 к 1 в некоторых районах, но союзники начинают предоставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности, позволяющие ее силам получить преимущество.

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Он отметил, что украинские силы в скором времени смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Ранее СМИ сообщали, что Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у министерства обороны возможности их выкупить.

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