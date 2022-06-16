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Лавров: россия не вторгалась в Украину

Общие новости
(2 голосов)

Лавров снова выдал

Лавров: россия не вторгалась в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что россия не нападала на Украину, его слова передает BBC.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил лавров.

Ранее с подобной риторикой не раз выступал российский президент владимир путин, объясняя свое решение начать 24 февраля вооруженное вторжение в Украину. В частности, этой теме он посвятил основную часть своей речи на параде Победы 9 мая на Красной площади.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией
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Комментарии (2)
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Real Zaragoza
16.06.2022 в 23:21
Та Финляндия почти в НАТО и чё?
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.06.2022 в 22:39
Левко дурко...
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