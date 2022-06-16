Лавров: россия не вторгалась в Украину
Лавров снова выдал
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Глава МИД рф сергей лавров заявил, что россия не нападала на Украину, его слова передает BBC.
"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил лавров.
Ранее с подобной риторикой не раз выступал российский президент владимир путин, объясняя свое решение начать 24 февраля вооруженное вторжение в Украину. В частности, этой теме он посвятил основную часть своей речи на параде Победы 9 мая на Красной площади.
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