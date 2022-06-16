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Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 приграничных областях

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Президент собрал ставку, и обсудил вопрос Беларуси

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 приграничных областях

Новина українською

Президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів", его слова приводит Украинская правда.

"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси.

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Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", - сказал Данилов.

При этом Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Алексей Данилов
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