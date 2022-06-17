Шахтер продал вингера в Бенфику, планы Динамо в Швейцарии. Главные новости за 16 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 июня

Вингер "Шахтера" Давид Нерес в ближайшее время станет игроком "Бенфики", информируют ведущие спортинвые издания Португалии и Бразилии. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, но она имеет условный характер – переходом Нереса "горняки" расплатятся за долг по Педриньо. 25-летний Нерес перешел в "Шахтер" зимой 2022-го года, но так и не провел за клуб ни одного матча.

Также в летнее трансферное окно "Шахтер" покинет и Манор Соломон. "Горняки" вели переговоры с "Фулхэмом" длительное время и наконец достигли компромисса: "Шахтер" получит за израильтянина восемь миллионов евро, а также 20% от следующей продажи, пишет tuttomercatoweb. Третий трансфер – аренда с правом выкупа в бельгийский "Зюлте-Варегем" 21-летнего защитника Александра Драмбаева.

"Динамо" продолжит тенденцию проведения товарищеских поединков в Европе для помощи Украины. В конце июня киевский клуб проведет два матча в Швейцарии. 26 июня соперником киевлян будет "Ивердон-Спорт", а 29 июня – "Лозанна".

Контракт Виктора Цыганкова действует еще один год и не факт, что он сменит клуб летом. По информации журналиста Михаила Спиваковского, к вингеру "Динамо" проявляют интерес "Хоффенхайм", "Аталант", "Монако" и "Лион". Однако ни одна из этих команд не делала официального предложения. Сам Цыганков предпочитает играть в Англии.

Английская Премьер-лига представила календарь на сезон 2022/23. Предстоящий розыгрыш чемпионата стартует пятого августа матчем "Кристал Пэлас" - "Арсенал". Шестого августа пройдет еще семь поединков, в частности "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Челси". Закончится первый тур игрой "Вест Хэма" с "Манчестер Сити" в воскресенье, седьмого августа.