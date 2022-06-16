Макрон подтвердил наличие договоренности не поставлять Украине танки и самолеты
По словам Макрона, президент Украины знает об этом
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Среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами Украины, Германии, Румынии и Италии, его слова приводит РБК-Украина.
"Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение – в частности штурмовые самолеты или танки - было решено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", – уточнил Макрон.
Президент Франции добавил, что вместо этого Запад предоставлял Украине боеприпасы и "некоторые виды техники".
"А сейчас начали поставлять также и (самоходные артиллерийские установки) Ceasar. Это позволит Украине быть более мобильной и уничтожать врага с дальнего расстояния", – сказал президент Франции.
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