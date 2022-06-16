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Зеленский: Украина приблизилась к ЕС ближе всего за все время независимости

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Ежедневное обращение президента Украины

Зеленский: Украина приблизилась к ЕС ближе всего за все время независимости

Зе!Президент

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что сейчас Украина приблизилась к Европейскому Союзу ближе всего за время независимости.

"Украина приблизилась к Евросоюзу ближе всего за все время независимости".

Он отметил, что "благодаря храбрости украинцев и украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец-то убрать на востоке Европы серую зону между ЕС и Россией".

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Президент напомнил, что приезд президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Иоганниса в Киев в четверг совпал с началом воздушной тревоги.

"Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу, но никто не испугался. Это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными, договариваться ради наших интересов, ради украинцев, ради всех в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

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В статье: война с Россией
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