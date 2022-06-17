Большая бавовна. На Луганщине взорвался склад боеприпасов оккупантов - ВИДЕО

Во временно захваченном кремлевской оккупационной армией населенном пункте Хрустальное (Красный луч) в Луганской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов армии РФ.

Местные жители сообщают о ряде взрывов. Они начались еще в обед (якобы было попадание от ВСУ), а ближе к вечеру сдетонировала основная масса боеприпасов.

Российские СМИ начали писать, что горит не склад с боеприпасами, а местный завод.

Впрочем, судя по видео, взорвались все-таки боеприпасы.

Следует заметить, что ПГТ Хрустальное находится под оккупацией россиян еще с 2014 года. Россияне хранили на этом заводе боеприпасы для различных РСЗО (в основной массе - ракеты).