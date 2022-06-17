ISW: российские оккупанты могут устроить атаки возле Херсона под фальшивым флагом
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российская армия может устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Орки продолжают укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях – вероятно, в ответ на контратаки украинской армии. В частности, россияне улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.
Оккупанты также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы спрятать тяжелую артиллерию от украинских ударов.
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