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ISW: российские оккупанты могут устроить атаки возле Херсона под фальшивым флагом

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ISW: российские оккупанты могут устроить атаки возле Херсона под фальшивым флагом

Флаг

Новина українською

российская армия может устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Орки продолжают укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях – вероятно, в ответ на контратаки украинской армии. В частности, россияне улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.

Оккупанты также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы спрятать тяжелую артиллерию от украинских ударов.

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В статье: война с Россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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