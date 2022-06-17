Что происходит в центре, где Запад ищет оружие для Украины - Репортаж Би-би-си

UA-Футбол публикует репортаж Би-би-си, которая получила редкую возможность посетить военный центр, где представители стран Запада координируют доставку оружия и боеприпасов Украине, сопротивляющейся российскому вторжению.

В достаточно непритязательной обстановке американских военных казарм в Штутгарте представители 26 стран круглосуточно работают над тем, чтобы Украина как можно быстрее получала вооружения от Запада.

Именно из этого помещения западные союзники уже организовали отправку Украине оружия и боеприпасов на общую сумму почти 8 млрд долларов. В весовом выражении это 66 тыс. тонн, или, как подсчитал один из британских офицеров, 5 тысяч лондонских двухэтажных автобусов.

Большая часть происходящего на американской военной базе "Казармы Патч" в Штутгарте строго засекречена. При входе нас просят оставить снаружи все электронные устройства, и нам не разрешено снимать и общаться с украинцами, которые участвуют в работе структуры, которая называется "Ячейка по координации международных доноров" (International Donors Coordination Cell (IDCC).

Военные из десятков стран не слезают с телефонов и пристально смотрят в экраны компьютеров. Здесь есть небольшая группа украинцев во главе с генерал-лейтенантом. В начале каждого дня он говорит о том, в чем нуждается его страна.

Ситуация в Донбассе сейчас становится особенно сложной, но в Штутгарте в связи с этим царит не паника, а, скорее, понимание, что действовать нужно быстро.

За отдельной группой столов сидят те, кто занимается поисками необходимого. Иногда, например, они находят государство, которое готово отдать Украине вооружения, но нужные боеприпасы или средства для их перевозки после этого приходится искать в других странах. Сотрудники центра создали базу данных, где украинцы могут перечислять свои главные приоритеты. Страны-доноры получают эту информацию - и принимают решение о том, могут ли они - и хотят ли - удовлетворить эти запросы.

С границы на фронт

Высокопоставленный британский офицер - бригадир Крис Кинг рассказал, что Украина получает военную помощь по воздуху, железной дороге и морем. При этом ее доставляют в разные места, "чтобы предотвратить возможность провала в одном месте".

По словам Кинга, Россия пыталась бить по путям поставок оружия, но "значительных" срывов этих поставок добиться не смогла. Я спросил у Кинга, попадали ли российские ракеты по каким-нибудь из партий поставленного Западом оружия. "Предполагаю, что да", - ответил он.

Задачи по транспортировке вооружений и боеприпасов через украинскую границу выполняет сама Украина, говорит контр-адмирал Дюк Хайнц, высокопоставленный американский офицер, работающий в IDCC. "Украинцы приезжают в Польшу и другие страны, чтобы получить их - так что именно они решают, как они пересекают границу", объясняет он. После этого полученные вооружения могут оказаться на фронте уже в течение 48 часов.

В последнее время Украина неоднократно говорила, что поставляемых ей западных вооружений слишком мало и они поступают слишком медленно. По мере того, как Россия продолжает бомбардировки Донбасса, просьбы о помощи становятся все более отчаянными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что пока Киев получил только 10% объема оружия, о котором он попросил.

Но контр-адмирал Хайнц придерживается совсем другой точки зрения. "Я уверен, что боеприпасы у них не закончатся", - говорит он.

Несмотря на печальные новости с Донбасса, он настаивает: "Я бы не сказал, что они проигрывают. Я бы сказал, что они держат удар".

Тяжелые вооружения и стандарты НАТО

За последние несколько месяцев запросы Украины значительно изменились. IDCC был создан в конце февраля, чтобы координировать поставки оружия из США и Великобритании. В начале войны Запад слал Украине в основном переносные противотанковые и зенитные комплексы. Но теперь Украине нужны значительно более серьезные средства - артиллерия, реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

В первые дни войны IDCC искал старое советское оружие и боеприпасы к нему в странах бывшего Варшавского договора - те же, что есть у украинской армии. Но, по словам Кинга, такие запасы постепенно истощаются. Во всей Европе остался только один завод, который производит артиллерийские снаряды советского калибра 152 мм.

Украинская армия постепенно переходит на оружие натовских стандартов. В течение последних нескольких месяцев Украине прислали более 100 американских гаубиц M-777 и к ним 300 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Это создает новую проблему: украинцев еще нужно научить обращаться с новым для них оружием. IDCC организует такое обучение за пределами Украины. Некоторые украинские военные сейчас находятся в Великобритании, осваивая новые артиллерийские орудия и британские реактивные системы залпового огня. Использованию более простых систем можно научиться виртуально - при помощи видеороликов и письменных инструкций.

Ни Хайнц, ни Кинг не верят, что эта война может закончиться быстро. Оба говорят, что готовы к тому, что работать в IDCC им придется еще долго. Когда я спросил британского офицера, насколько долго это продлится, он ответил: "Речь не идет о месяцах. Думаю, что мы будем тут еще несколько лет".

"Самая важная работа с 1952 года"

Но некоторые в НАТО начинают задавать вопросы, насколько Запад действительно готов к войне, которая может продлиться несколько лет. Такая война может стать серьезной проверкой альянса на прочность. Кроме того, запасы оружия и боеприпасов у НАТО ограничены.

Но сотрудники центра в Штутгарте убеждены, что ставки в этой игре высоки как никогда. Хайнц называет свою миссию по доставке вооружений Украине "самой важной работой, которую делало наше командование" с 1952 года, когда, собственно, и было создано Европейское командование Вооруженных сил США.

Кинг называет это "решающим моментом для нашего поколения" - по его мнению, выбор сейчас очень прост: "Мы либо поможем Украине сражаться, либо согласимся с тем, что - может быть, не сразу, но через несколько лет - нам придется вести войну где-то еще. Если мы не сделаем то, что нужно, сейчас, то создадим предпосылки для будущих конфликтов".