российские оккупанты с утра нанесли ракетный удар по Николаеву – есть погибшие и раненые (обновлено)

17 июня утром орки ударили ракетами по Николаеву. О взрывах в городе сообщалось еще до объявления воздушной тревоги.

"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу вам впоследствии", – отметил мэр города Александр Сенкевич.

"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребенок). Ведутся спасательные работы", – добавил Глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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В местных Telegram-каналах публикуют последствия ракетных ударов. В домах выбиты окна, повреждены балконы и фасады построек. В одном из домов повреждены верхние этажи.