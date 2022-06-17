российские оккупанты с утра нанесли ракетный удар по Николаеву – есть погибший и раненые
Здания можно отстроить, но людей – не вернуть
Telegram-канал Новости Николаева
17 июня утром орки ударили ракетами по Николаеву. О взрывах в городе сообщалось еще до объявления воздушной тревоги.
"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу вам впоследствии", – отметил мэр города Александр Сенкевич.
"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребенок). Ведутся спасательные работы", – добавил Глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
В местных Telegram-каналах публикуют последствия ракетных ударов. В домах выбиты окна, повреждены балконы и фасады построек. В одном из домов повреждены верхние этажи.
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