Разрушения зданий, жертвы и отбитый штурм. Гайдай – о ситуации в Луганской области
Много деталей
Гайдай Telegram-канал
В своем Telegram-канале сообщил об актуальной ситуации на Луганщине глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Враг отодвинут от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших. Число обстрелов со стороны русской армии растет ежедневно. Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализировано с травмами разной степени тяжести. Еще одной атакой с воздуха уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – мать с сыном".
"Кроме того, в Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горном – 18 домов, во Врубовке – семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком. россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной "Азота". В общем, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов".
"За прошедшие сутки россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Оккупанты также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. Продолжаются боевые действия за полный контроль Северодонецка. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии. Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел".
Эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке невозможна из-за непрерывных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в интервью CNN. "Если кто-то выйдет, то это на 99% вероятность погибнуть". Гайдай отметил, что на территории предприятия сейчас находятся 568 человек, в том числе 38 детей.
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