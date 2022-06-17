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СМИ: Шольц, Макрон и Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить Зеленского возобновить переговоры с путиным

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Информация от немецкой газеты

СМИ: Шольц, Макрон и Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить Зеленского возобновить переговоры с путиным

La Repubblica

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с российской федерации.

Об этом сообщило немецкое издание Die Welt. Вчера, 16 июня, лидеры стран ЕС призвали украинского президента сесть за стол переговоров с рф.

"Экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", – пишется на страницах Die Welt.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский переговоры Украины с рф Олаф Шольц Марио Драги
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Источник:
welt.de

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Комментарии (3)
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Real Zaragoza
17.06.2022 в 10:47
Отдайте им Корсику или восточный Берлин раз так хотите
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.06.2022 в 11:40
Та й сіцілія замість Криму буде саме те .
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0
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kukarekin (Одесса)
17.06.2022 в 10:32
Кто бы сомневался
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0

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