СМИ: Шольц, Макрон и Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить Зеленского возобновить переговоры с путиным
Информация от немецкой газеты
La Repubblica
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с российской федерации.
Об этом сообщило немецкое издание Die Welt. Вчера, 16 июня, лидеры стран ЕС призвали украинского президента сесть за стол переговоров с рф.
"Экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", – пишется на страницах Die Welt.
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