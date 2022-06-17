Передайте привет москве. ВСУ потопили буксир рф, который вез россиян и оружие на Змеиный
"Кто проживает на дне океана?!"
Фото из открытых источников
Военное-морские силы ВСУ поразили очередной "аналоговнет" – российский буксир с ЗРК "ТОР" на борту.
В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "василий бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков. Удар был нанесен ракетами Harpoon.
Отметим, что построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир "василий бех" водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году.
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