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Передайте привет москве. ВСУ потопили буксир рф, который вез россиян и оружие на Змеиный

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(5 голосов)

"Кто проживает на дне океана?!"

Передайте привет москве. ВСУ потопили буксир рф, который вез россиян и оружие на Змеиный

Фото из открытых источников

Новина українською

Военное-морские силы ВСУ поразили очередной "аналоговнет" – российский буксир с ЗРК "ТОР" на борту.

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В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "василий бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков. Удар был нанесен ракетами Harpoon.

Отметим, что построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир "василий бех" водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году.

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В статье: война с Россией василий бех Harpoon
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Источник:
t.me/odeskaODA

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Комментарии (5)
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vismut (Запорожье)
17.06.2022 в 12:17
Поражён или таки потопили? Какой дурак будет на тихоходной лайбе перебрасывать войска? Ну и буксир должен что то буксировать, а не самому служить баржей. Ничё не понял. Но пусть тонет...
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oda1979 (Запорожье)
17.06.2022 в 12:35
какой дурак будет отправлять флагман флота патрулировать без прикрытия?
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2022 в 12:06
Крабам Чорного моря на озброєння поступив ЗРК Тор.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.06.2022 в 11:38
Там краби такі мордяки повідїдають !
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DesnaUA (Чернигов)
17.06.2022 в 11:23
Чотко!
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