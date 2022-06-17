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Перевалило за 33 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Уничтожили 40 единиц техники

Перевалило за 33 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новую информацию о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 17 июня.

За четверг ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф теперь составляют 33150 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1456 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 215 (+2) ед,
  • вертолетов – 180 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
  • крылатые ракеты – 129 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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