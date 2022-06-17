Перевалило за 33 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Уничтожили 40 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новую информацию о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 17 июня.
За четверг ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф теперь составляют 33150 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1456 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 215 (+2) ед,
- вертолетов – 180 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
- крылатые ракеты – 129 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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