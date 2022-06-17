Президент Франции перешел в Твиттере на украинский и в то же время не исключил поездку в россию
Такой разный Эммануэль Макрон
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Франция безоговорочно поддерживает статус Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом на украинском языке в своем Твиттере написал Эммануэль Макрон. Напомним, вчера, 16 июня, президент Франции вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии нанес визит в Киев.
Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Україна є частиною європейської родини. Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
У короткостроковій перспективі для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
В то же время Макрон не исключил вариант поехать в российскую федерацию для разговора с владимиром путиным. В интервью телеканалу TF1 он подчеркнул, что для этого есть определенные условия, которые пока не выполняются.
"Визит в россию? Для этого нужны предварительные условия, а, значит, – жесты со стороны путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу. Я ничего не исключаю".
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