Президент Франции перешел в Твиттере на украинский и в то же время не исключил поездку в россию

Франция безоговорочно поддерживает статус Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом на украинском языке в своем Твиттере написал Эммануэль Макрон. Напомним, вчера, 16 июня, президент Франции вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии нанес визит в Киев.

Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Україна є частиною європейської родини. Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

У короткостроковій перспективі для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

В то же время Макрон не исключил вариант поехать в российскую федерацию для разговора с владимиром путиным. В интервью телеканалу TF1 он подчеркнул, что для этого есть определенные условия, которые пока не выполняются.