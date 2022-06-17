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Президент Франции перешел в Твиттере на украинский и в то же время не исключил поездку в россию

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Такой разный Эммануэль Макрон

Президент Франции перешел в Твиттере на украинский и в то же время не исключил поездку в россию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Франция безоговорочно поддерживает статус Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом на украинском языке в своем Твиттере написал Эммануэль Макрон. Напомним, вчера, 16 июня, президент Франции вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии нанес визит в Киев.

В то же время Макрон не исключил вариант поехать в российскую федерацию для разговора с владимиром путиным. В интервью телеканалу TF1 он подчеркнул, что для этого есть определенные условия, которые пока не выполняются.

"Визит в россию? Для этого нужны предварительные условия, а, значит, – жесты со стороны путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу. Я ничего не исключаю".

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В статье: Владимир Путин война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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Источник:
tf1info.fr

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