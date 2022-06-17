В Белгородской области разбился Су-25 – российская сторона заявила, что по "техническим причинам"
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Getty Images / Global Images Ukraine
В Белгородской области сегодня, 17 июня, во время "планового учебно-тренировочного полета" потерпел "аварию" российский самолет Су-25 – именно так пишет пресс-служба западного военного округа российской федерации.
Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации российской стороны, причиной происшествия могла стать "техническая неисправность".
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Штурмовик Су-25 упал в поле, при столкновении с землей самолет взорвался и был полностью разрушен.
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