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В Белгородской области разбился Су-25 – российская сторона заявила, что по "техническим причинам"

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В Белгородской области разбился Су-25 – российская сторона заявила, что по "техническим причинам"

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Белгородской области сегодня, 17 июня, во время "планового учебно-тренировочного полета" потерпел "аварию" российский самолет Су-25 – именно так пишет пресс-служба западного военного округа российской федерации.

Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации российской стороны, причиной происшествия могла стать "техническая неисправность".

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Штурмовик Су-25 упал в поле, при столкновении с землей самолет взорвался и был полностью разрушен.

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В статье: война с Россией
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