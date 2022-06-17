ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе во временно оккупированной Новой Каховке. Там находилась техника орков и, вероятно, личный состав армии рф.

Оккупанты располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. Благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники. Сообщается, что на складе с БК россияне хранили ракеты "Точка-У".

Также вчера, 17 июня, в Хрустальном ВСУ уничтожили основной ракетно-артиллерийский склад вс рф в Луганской области с помощью одного выстрела ракетного комплекса "Точка-У".