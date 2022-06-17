ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине
"Горить-палає техніка ворожа"
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе во временно оккупированной Новой Каховке. Там находилась техника орков и, вероятно, личный состав армии рф.
Оккупанты располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. Благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники. Сообщается, что на складе с БК россияне хранили ракеты "Точка-У".
Также вчера, 17 июня, в Хрустальном ВСУ уничтожили основной ракетно-артиллерийский склад вс рф в Луганской области с помощью одного выстрела ракетного комплекса "Точка-У".
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
17.06.2022 в 12:34
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