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ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине

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"Горить-палає техніка ворожа"

ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине

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Новина українською

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе во временно оккупированной Новой Каховке. Там находилась техника орков и, вероятно, личный состав армии рф.

Оккупанты располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. Благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники. Сообщается, что на складе с БК россияне хранили ракеты "Точка-У".

Также вчера, 17 июня, в Хрустальном ВСУ уничтожили основной ракетно-артиллерийский склад вс рф в Луганской области с помощью одного выстрела ракетного комплекса "Точка-У".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
17.06.2022 в 12:34
По Новой Каховке последние дни стабильно прилетает, по складам, и базам орков. Хороший знак.
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