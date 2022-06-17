Нет, это не Call of Duty. Как Интернациональный легион сражается с россиянами в Северодонецке
International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)
Международный Легион Защиты Украины
Международный Легион Защиты Украины ведет сражения на улицах Северодонецка. Возможно, это похоже на компьютерную игру, но здесь у солдат в руках не джойстики, а автоматы, да и перезагрузиться вряд ли представляется возможным.
Несмотря на это, Интернациональный легион ВСУ дает полный отпор оркам: на изуродованных улицах, на лестницах между этажами разрушенных зданий, чуть ли не играючи меняя позиции под аккомпанемент российских пуль.
Интернациональный легион – добровольческое воинское подразделение, созданное правительством Украины по просьбе президента Владимира Зеленского в феврале 2022 года, для отражения российского вторжения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял в начале марта, что более 20 тысяч добровольцев из 52 стран изъявили желание воевать на стороне Украины.
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