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Нет, это не Call of Duty. Как Интернациональный легион сражается с россиянами в Северодонецке

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International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Нет, это не Call of Duty. Как Интернациональный легион сражается с россиянами в Северодонецке

Международный Легион Защиты Украины

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Международный Легион Защиты Украины ведет сражения на улицах Северодонецка. Возможно, это похоже на компьютерную игру, но здесь у солдат в руках не джойстики, а автоматы, да и перезагрузиться вряд ли представляется возможным.

Несмотря на это, Интернациональный легион ВСУ дает полный отпор оркам: на изуродованных улицах, на лестницах между этажами разрушенных зданий, чуть ли не играючи меняя позиции под аккомпанемент российских пуль.

Интернациональный легион – добровольческое воинское подразделение, созданное правительством Украины по просьбе президента Владимира Зеленского в феврале 2022 года, для отражения российского вторжения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял в начале марта, что более 20 тысяч добровольцев из 52 стран изъявили желание воевать на стороне Украины.

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В статье: война с Россией Международный Легион Защиты Украины
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