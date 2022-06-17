СБУ обезвредила сеть российской агентуры, которую координировал советник т.н. председателя Крыма

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. Так, в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага.

Задержанные лица корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, а также собирали информацию о местах содержания российских пленных. Кроме того, они занимались подбором данных об участниках национального сопротивления, подпольно противодействующих захватчикам на временно оккупированных территориях юга Украины.

По данным следствия, вражеской группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсона. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого "председателя Крыма" аксенова.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить многочисленные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев. Установлено, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государства. В состав группы входили жители разных регионов.

Передачу информации осуществляли через "связных", которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Для коммуникации использовали закрытые Telegram-каналы. Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений. Во время проведения более 30 обысков по местам нахождения вражеской агентуры правоохранители обнаружили оружие, компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступлений, прокремлевские агитационные материалы.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.