Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC
Успех
Claudio Centonze
Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в EC. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.
Еврокомиссия приняла это решение с "оговорками" – предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Андрей Ермак рассказал о четких шагах, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Также Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз, как и Украине. При этом состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям, страна должна многое изменить для получения статуса кандидата.
We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.
And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l
Популярное сейчас
- "Ему грозит тюрьма". Малиновский объяснил молчание одноклубника из рф
- Стали известны города-хозяева, которые примут матчи ЧМ-2026
- Шахтер продал вингера в Бенфику, планы Динамо в Швейцарии. Главные новости за 16 июня
- На одесском пляже выдавали повестки в военкомат - ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:34 Украинские Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС
- 15:31 Украинские ЕС стоит на пороге исторического решения, - Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Союза
- 16:46 Украинские Украина узнает судьбу статуса кандидата в ЕС в конце следующей недели