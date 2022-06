Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC

Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в EC. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Еврокомиссия приняла это решение с "оговорками" – предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Андрей Ермак рассказал о четких шагах, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Также Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз, как и Украине. При этом состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям, страна должна многое изменить для получения статуса кандидата.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l