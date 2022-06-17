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Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC

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Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC

Claudio Centonze

Новина українською

Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в EC. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Еврокомиссия приняла это решение с "оговорками" – предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Андрей Ермак рассказал о четких шагах, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Также Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз, как и Украине. При этом состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям, страна должна многое изменить для получения статуса кандидата.

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В статье: война с Россией Европейский союз Еврокомиссия
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Источник:
bloomberg.com

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