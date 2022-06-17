Стало известно, сможет ли Украина принять Евровидение-2023

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.

Организаторы обратились к Великой Британии, чтобы обсудить возможность проведения на ее территории, поскольку представитель именно этой страны занял второе место.

"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине".