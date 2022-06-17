  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вводит визовый режим для граждан россии
В тренде

Украина вводит визовый режим для граждан россии

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

С 1 июля

Украина вводит визовый режим для граждан россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Важный анонс сделал президент Украины Владимир Зеленский:

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, я предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины".

"И сегодня Кабинет Министров должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством рф о безвизовых поездках граждан Украины и рф и применения некоторых международных договоров Украины с рф. Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф".

Читайте такжеЕврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vladislav (Харьков)
17.06.2022 в 15:40
Ну, нарешті. Це повинно було бути зроблено ще у 2014-му.
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2022 в 15:19
Візи малохольним? Жартуєте? Стіна без вікон і дверей! І жодних віз.
Ответить
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
17.06.2022 в 15:29
рів з крокодилами, на дні якого унітази та пральні машини)))) Нехай пірнають діти пхуйла.
Ответить
+1
0
RicoRico (Кривой Рог)
17.06.2022 в 15:00
Та ну... Облиште... Навіщо? В честь чого? В нас що в країні 8 років війна йде? Ми же вєдь одін народ. У мноґіх родствєннікі в расіі. Ми же билі одной бальшой страной.
Ответить
0
0
vladislav (Харьков)
17.06.2022 в 15:40
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде