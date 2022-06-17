Украина вводит визовый режим для граждан россии
С 1 июля
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Важный анонс сделал президент Украины Владимир Зеленский:
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, я предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины".
"И сегодня Кабинет Министров должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством рф о безвизовых поездках граждан Украины и рф и применения некоторых международных договоров Украины с рф. Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф".
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