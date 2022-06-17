Немного не дотянули до миллиарда. Украина получила миллионы долларов кредита от Канады

В Госбюджет Украины поступил 1 млрд. канадских долларов (в эквиваленте – 773 млн. долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

"Я благодарен Правительству Канады и лично Вице-премьер-министру, Министру финансов Канады Христи Фриланду за непреклонную поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и сверхважную своевременность для поддержки Украины", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.