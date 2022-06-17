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Немного не дотянули до миллиарда. Украина получила миллионы долларов кредита от Канады

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Немного не дотянули до миллиарда. Украина получила миллионы долларов кредита от Канады

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Госбюджет Украины поступил 1 млрд. канадских долларов (в эквиваленте – 773 млн. долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

"Я благодарен Правительству Канады и лично Вице-премьер-министру, Министру финансов Канады Христи Фриланду за непреклонную поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и сверхважную своевременность для поддержки Украины", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

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В статье: война с Россией Сергей Марченко
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Источник:
kmu.gov.ua

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